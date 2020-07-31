Нацбанк змінив курс гривні на початок серпня



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Курс змінено на одну копійку

Національний банк встановив на понеділок 3 серпня такий валютний курс: 27 гривень 68 копійок за долар. Це на одну копійку менше за офіційний курс на останній день липня.

На українському міжбанківському валютному ринку перша частина сесії відбулася на тлі посилення гривні (з початкового рівня 27 гривень 70–73 копійки до 27 гривень 61–63 копійок за долар), але в другій половині дня кілька годин трималися початкові котирування – 27 гривень 70–73 копійки, свідчать дані Finance.ua.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.

Зазначимо, що сьогодні Рада Нацбанку звільнила заступника голови фінустанови.