Нацбанк оцінив втрати від блокади Донбасу

За оцінкою НБУ, у 2017 році втрати для торговельного балансу країни склали $1,8 млрд

Втрати від блокади Донбасу для торговельного балансу країни в цілому вимірюються на рівні 1,8 млрд дол. у 2017 році та 0,5 млрд дол. у 2018 р. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час спілкування із представниками бізнесу. Як зазначив Чурій, у першому півріччі Національний банк очікував на значне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За оцінкою НБУ, у 2017 році втрати для торговельного балансу країни склали $1,8 млрд

Втрати від блокади Донбасу для торговельного балансу країни в цілому вимірюються на рівні 1,8 млрд дол. у 2017 році та 0,5 млрд дол. у 2018 р. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час спілкування із представниками бізнесу.

Як зазначив Чурій, у першому півріччі Національний банк очікував на значне сповільнення ВВП внаслідок розриву торговельних зв’язків з тимчасово окупованими територіями.

У той же час, за його словами, «сприятливі умови торгівлі, а також рекордно високий врожай зернових у 2016-2017 роках дозволив частково компенсувати втрати від блокади для торговельного балансу країни, які в цілому вимірюються на рівні 1,8 млрд дол. у 2017 році та 0,5 млрд дол. у 2018 р.».

Як повідомлялося, Національна поліція України підозрює посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків. Суд надав поліції необхідний доступ до документації таких банків, як: Банк «Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», банк «Авангард», «Міжнародний інвестиційний банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Розрахунковий центр», «Новий», «Траст-капітал», «Европромбанк», «Оксі Банк», «Комерційний Індустріальний банк», банк «Січ», «Альтбанк», банк «Портал», «Комінвестбанк», банк «Фінансовий Партнер», «Айбокс банк», «Альпарі банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промислово-фінансовий банк», «Полікомбанк», «Регіон-банк», «Український Капітал», «Акордбанк», «Земельний Капітал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Сітібанк», «Український банк реконструкції та розвитку», «Укрбудінвестбанк», «Банк Фамільний», «Банк Центр».

Джерело: УНН