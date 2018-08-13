Нацбанк погодив злиття двох банків



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Завершення реорганізації банків, у результаті якої «МТБ-банк» стане правонаступником банку «Центр», очікується в грудні

Національний банк України дозволив «МТБ-банку», що займає 30-е місце за обсягом активів серед 82 працюючих в Україні банків, приєднати банк «Центр» - 78-й за обсягом активів. Про це в понеділок, 13 серпня, повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, зазначено, що дозвіл на реорганізацію банків за спрощеною процедурою було видано 10 серпня.

За інформацією регулятора, завершення реорганізації банків, у результаті якої «МТБ-банк» стане правонаступником банку «Центр», очікується 7 грудня цього року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, за скільки можуть продати «Приватбанк».