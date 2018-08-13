  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк погодив злиття двох банків

    • Розсилка
    Нацбанк погодив злиття двох банків

    Завершення реорганізації банків, у результаті якої «МТБ-банк» стане правонаступником банку «Центр», очікується в грудні

    Національний банк України дозволив «МТБ-банку», що займає 30-е місце за обсягом активів серед 82 працюючих в Україні банків, приєднати банк «Центр» - 78-й за обсягом активів. Про це в понеділок, 13 серпня, повідомляє прес-служба НБУ.

    Зокрема, зазначено, що дозвіл на реорганізацію банків за спрощеною процедурою було видано 10 серпня.

    За інформацією регулятора, завершення реорганізації банків, у результаті якої «МТБ-банк» стане правонаступником банку «Центр», очікується 7 грудня цього року.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, за скільки можуть продати «Приватбанк».

     

    Читайте також
    Національний банк економіка банки бізнес Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ