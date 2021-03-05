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    Долар продовжує падіння третій день поспіль: курс валют на 5 березня

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    Долар слабшає на українському валютному ринку - Долар продовжує падіння третій день поспіль: курс валют на 5 березня
    Долар слабшає на українському валютному ринку
    Фото з відкритих джерел

    Національний банк ще трохи зміцнив гривню

    На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,75 грн/$, що менше майже на 9 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Офіційний курс гривні до євро на 5 березня встановлено на рівні 33,40 грн/євро, тоді як на 4 березня він становив 33,55 грн/євро.

    Таким чином, офіційний курс євро і долара падає.

    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ
    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

    Нагадаємо, на 4 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,84 грн/$.

    Як відомо, останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.

    За даними голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа з фракції «Слуга народу» Данила Гетманцева, загалом українці тримають на руках $45-50 млрд.

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    Теги: Національний банк українці Данило Гетманцев
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