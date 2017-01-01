Нацбанк позбавив ліцензії найбільшу мережу валютних обмінників

Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень

Національний банк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс». Відповідне розпорядження НБУ прийняв 23 листопада, передає прес-служба регулятора. «Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень зазначеною фінансовою установою порядку



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Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень

Національний банк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс».

Відповідне розпорядження НБУ прийняв 23 листопада, передає прес-служба регулятора.

«Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень зазначеною фінансовою установою порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, в тому числі щодо організації захисту приміщень структурних підрозділів, в яких здійснюється обмін валют», - сказано в повідомленні НБУ.

За даними НБУ, на 23 листопада ліцензії на здійснення валютних операцій мали 25 підрозділів ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс», однак у більшості з них вони тимчасово не діють.

Найбільша частка в «ФК Абсолют Фінанс» належала вчительці економіки і географії київської школи Оксані Бродівській.

Міноритарні частки в компанії належать доньці Бродівської - Ілоні, а також Григорію Проньку.

До квітня 2016 року Оксана Бродівська була помічником народного депутата від «Народного фронту» Руслана Лук'янчука на громадських засадах.

Раніше проект «Наші гроші» оприлюднив сюжет, в якому зазначалося, що мережі обмінників «Абсолют Фінанс» і «Магнат», які налічують понад тисячі пунктів обміну, належать особам, наближеним до нардепа «Народного фронту» Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова.

За даними проекту, обмін валют в цих обмінниках, всупереч законодавству, здійснювався без касових апаратів, тобто - без надання автоматичної податкової звітності в ДФС.

При цьому у фіскальній службі відзначали, що автоматично визначити, які обмінники не використовують звітність - нібито неможливо.