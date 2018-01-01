Нацбанк позбавив валютних ліцензій три компанії
- Сьогодні, 18:48
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Одна із компаній звернулася до регулятора для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з власної ініціативи
Національний банк анулював генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у «Першої фондової брокерської компанії», фондовій біржі «Універсальна» та «Таргет Трейд».
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Перша фондова брокерська компанія звернулася до регулятора для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з власної ініціативи.
Ліцензії, видані фондовій біржі Універсальній та Таргет Трейд на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, анулювала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Нагадаємо, Національний банк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс».