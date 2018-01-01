Нацбанк позбавив валютних ліцензій три компанії

Одна із компаній звернулася до регулятора для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з власної ініціативи

Національний банк анулював генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у «Першої фондової брокерської компанії», фондовій біржі «Універсальна» та «Таргет Трейд». Про це повідомляє прес-служба НБУ. Перша фондова брокерська компанія звернулася до регулятора для відкликання генеральної ліцензії