Держказначейство зупинило фінансування ремонту та будівництва доріг

За підсумками ІІІ кварталів 2020 року на капітальні видатки (ремонт, реконструкція, будівництво і інші потреби) уряд витратив 45,8 млрд грн із запланованих на цей рік 112,6 млрд грн

З 20 листопада Державна казначейська служба зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених

Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків, у першу чергу капітальних (ремонт, реконструкція, будівництво і інші). Про це йдеться у статті Економічної правди.

Зазначається, що обмеження торкнеться ремонту та будівництва доріг.

«З прямо передбачених в бюджеті на цей рік 86,8 млрд грн «Укравтодору» на утримання автошляхів за 10 місяців витратили лише 2/3 суми ─ майже 57 млрд грн», ─ йдеться у матеріалі.

«У Кабінеті повідомили, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів). У 2019 році на аналогічний крок, через перекидання бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня», ─ нагадує видання.

Зазначається, що міністр фінансів Сергій Марченко через «щільний графік» не знайшов можливості прокоментувати зупинення фінансування видатків з держбюджету.

«Казначейство здійснює виконання показників держбюджету та обслуговування інших клієнтів відповідно до законодавства», ─ відповіли в пресслужбі Мінфіну.

У матеріалі наголошується, що за підсумками ІІІ кварталів 2020 року на капітальні видатки (ремонт, реконструкція, будівництво і інші потреби) уряд витратив 45,8 млрд грн із запланованих на цей рік 112,6 млрд грн., тобто, за три місяці до кінця року фінансуванню підлягали видатки ще на 66 млрд грн.

Як повідомлялося, на початку листопада Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №4000-П.

Проте в середині листопаду стало відомо, що Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно.

Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від Covid-19 – 2,6 мільярда гривень.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.