В Україні зростуть зарплати, пенсії та допомоги: кому і скільки додадуть

Підвищення виплат викликане зростанням прожиткового мінімуму

В Україні від 1 грудня 2020 року зросте прожитковий мінімум, що передбачено державним бюджетом. Відповідно зростуть і прив'язані до нього виплати – зарплати (тарифні оклади), пенсії та державні допомоги.

Зокрема, від 1 грудня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 71 грн – від 2118 грн до 2189 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме: на дітей віком до 6 років – 1921 грн, дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн, працездатних осіб – 2270 грн, осіб, які втратили працездатність, – 1769 грн.

Підвищення тарифного окладу

Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму трохи зростуть тарифні оклади бюджетників. Законодавством передбачено, що мінімальний тарифний оклад не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи. Відповідно, згідно із законом «Про оплату праці», Кабмін не може встановлювати першу тарифну ставку нижчу за прожитковий мінімум. Нині її розмір становить 2225 грн.

А від січня 2021 року, після грудневого підвищення, буде не менша за 2270 грн. Про це пише «Обозреватель». Ідеться про підвищення саме окладів. Зарплати бюджетників також складаються із надбавок за стаж, інтенсивність праці, премій тощо.

Зміна окладів бюджетників від 1 грудня 2020 року:

11 тарифна ставка – зросте від нинішніх 4383 грн до 4472 грн;

15 тарифна ставка – зросте від нинішніх 5740 грн до 5857 грн;

24 тарифна ставка – зросте від нинішніх 9701 грн до 9897 грн.

Середня зарплата в Україні у вересні становила 11998 грн, мінімальна – більш ніж удвічі менша і становить 5 тис. грн. Від 1 січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6 тис. грн.

Раніше Кабмін оприлюднив прогноз, відповідно до якого зарплати українців наступного року мають зрости на 12,1%. Проте частину цього підвищення «з'їсть» інфляція, яка може зрости до рекордних за кілька останніх років 7,3%.

Перерахунок пенсій та виплат

Розміри пенсій та державних допомог також прив'язані до прожиткового мінімуму. Тож від 1 грудня відбудеться їхній автоматичний перерахунок. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 57 грн – від нинішніх 1712 грн до 1769 грн.

У Пенсійному фонді України зазначили, що будуть збільшені такі виплати:

мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності страхового стажу 20 років у жінок, 25 років у чоловіків – для пенсій призначених до 01.10.2011 та 30 років у жінок, 35 років у чоловіків – для пенсій, призначених після 01.10.2011);

мінімальні розміри пенсій з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розміри надбавок та підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність:

пенсії за особливі заслуги згідно із законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

підвищення, передбачені законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

щомісячна державна адресна допомога людям з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків ЧАЕС та на догляд інвалідам війни та учасникам бойових дій.

У Пенсійному фонді також додали, що виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2189 грн, буде проведений перерахунок надбавок особам, які мають статуси: «Почесний донор СРСР» та «Почесний донор України». Розмір надбавки зросте від 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2189 х 10%).

Розмір максимальної пенсії зросте на 570 грн – від 17120 грн до 17690 грн.

«У результаті збільшення прожиткового мінімуму перерахунок проводиться автоматично та не потребує особистого звернення», – зазначили в Пенсійному фонді.