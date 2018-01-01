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    Нацбанк скуповує долари. Регулятор сьогодні двічі оголошував валютний аукціон

    НБУ купив близько 74 мільйонів доларів
    Сьогодні Нацбанк двічі оголошував валютний аукціон. На першому купив $30 млн. На другому заявив про намір викупити ще $100 млн, інформує Ubr.ua. «Про другий аукціон стало відомо незабаром після проведення першого. Там заявки приймалися до 11 години. Перший вихід НБУ завершився викупами на рівні 28,8278 грн/$, тобто десь на 3-4 копійки
    • Сьогодні, 15:31
    • Розсилка
    Народний депутат Ігор Мосійчук
    Народний депутат Ігор Мосійчук

    НБУ купив близько 74 мільйонів доларів

    Сьогодні Нацбанк двічі оголошував валютний аукціон. На першому купив $30 млн. На другому заявив про намір викупити ще $100 млн, інформує Ubr.ua.

    «Про другий аукціон стало відомо незабаром після проведення першого. Там заявки приймалися до 11 години. Перший вихід НБУ завершився викупами на рівні 28,8278 грн/$, тобто десь на 3-4 копійки нижче поточних цін міжбанку», - розповів начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гриненко.

    Експерти не змогли пояснити, чому Нацбанку знадобилося призначати на один день відразу два аукціони з викупу валюти. І навіщо заявили вранці ліміт на рівні $30 млн. Замість того, щоб повідомити про готовність придбати $150 млн.

    На другому аукціоні 31 січня НБУ задовольнив 14 заявок, викупив $43,90 млн. На першому аукціоні придбав $30 млн у одного учасника.

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