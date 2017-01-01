Нацбанк встановив курс гривні на 1 січня

НБУ знизив гривню до 28,07 за долар

Національний банк України на п'ятницю, 29 грудня, послабив офіційний курс гривні на 12 копійок - до 28,0672 грн за долар проти 27,9485 грн за долар у четвер. Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс гривні на 1 січня 2018 року встановлено на рівні 28,0672 грн за долар. Такі дані наведено на веб-сайті Національного банку



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НБУ знизив гривню до 28,07 за долар

Національний банк України на п'ятницю, 29 грудня, послабив офіційний курс гривні на 12 копійок - до 28,0672 грн за долар проти 27,9485 грн за долар у четвер.

Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс гривні на 1 січня 2018 року встановлено на рівні 28,0672 грн за долар.

Такі дані наведено на веб-сайті Національного банку України.

Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлено на рівні 33,4954 грн проти 33,2447 грн у четвер. За 10 російських рублів дають 4,8703 грн, напередодні - 4,8645 грн.