  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацбанк встановив курс гривні на 1 січня

    НБУ знизив гривню до 28,07 за долар
    Національний банк України на п'ятницю, 29 грудня, послабив офіційний курс гривні на 12 копійок - до 28,0672 грн за долар проти 27,9485 грн за долар у четвер.  Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс гривні на 1 січня 2018 року встановлено на рівні 28,0672 грн за долар. Такі дані наведено на веб-сайті Національного банку
    • Сьогодні, 08:51
    • Розсилка

    НБУ знизив гривню до 28,07 за долар

    Національний банк України на п'ятницю, 29 грудня, послабив офіційний курс гривні на 12 копійок - до 28,0672 грн за долар проти 27,9485 грн за долар у четвер. 

    Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс гривні на 1 січня 2018 року встановлено на рівні 28,0672 грн за долар.

    Такі дані наведено на веб-сайті Національного банку України.

    Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлено на рівні 33,4954 грн проти 33,2447 грн у четвер. За 10 російських рублів дають 4,8703 грн, напередодні - 4,8645 грн.

    Читайте також
    Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ