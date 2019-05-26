Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні
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Основні курси валют встановлені на такому рівні: 26.335723 за долар; 29.335362 грн за євро
НБУ встановив курс банківських металів
На 26 травня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 травня встановлені на такому рівні:
26.335723 за долар;
29.335362 грн за євро;
0.408360 грн за російський рубль;
33.297800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 травня курс валют не змінився.
Крім того, НБУ встановив курс банківських металів:
Золото — 1080.363659 грн;
Срібло — 12.222299 грн;
Платина — 681.604090 грн;
Паладій — 1106.654096 грн.
Порівняно з 25 травня курс усіх металів залишився незмінним.