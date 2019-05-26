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    Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні

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    <p>Основні курси валют встановлені на такому рівні: 26.335723 за долар; 29.335362 грн за євро</p> - Нацбанк встановив курс гривні на сьогодні

    Основні курси валют встановлені на такому рівні: 26.335723 за долар; 29.335362 грн за євро

    НБУ встановив курс банківських металів

    На 26 травня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 травня встановлені на такому рівні:

    26.335723 за долар;

    29.335362 грн за євро;

    0.408360 грн за російський рубль;

    33.297800 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 25 травня курс валют не змінився.

    Крім того, НБУ встановив курс банківських металів:

    Золото — 1080.363659 грн;

    Срібло — 12.222299 грн;

    Платина — 681.604090 грн;

    Паладій — 1106.654096 грн.

    Порівняно з 25 травня курс усіх металів залишився незмінним.

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