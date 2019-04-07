Нацбанк встановив офіційний курс гривні
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Курс встановлено на рівні 27,02 грн за долар
На 7 квітня офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/дол., ынформуэ сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 квітня встановлені на такому рівні:
27.022033 грн за долар;
30.316019 грн за євро;
0.413640 грн за російський рубль;
35.491370 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 квітня курс усіх валют залишився без змін.