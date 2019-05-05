Нацбанк встановив офіційний курс гривні
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Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним
Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним.
На 5 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, основні курси валют на 5 травня встановлені на такому рівні:
26.557242 грн за долар;
29.775980 грн за євро;
0.410900 грн за російський рубль;
34.651437 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним.
Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів:
Золото — 1085.608700 грн;
Срібло — 12.705075 грн;
Платина — 753.082594 грн;
Паладій — 1163.777324 грн.
Порівняно з 4 травня курс усіх металів залишився незмінним.