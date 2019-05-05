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    Нацбанк встановив офіційний курс гривні

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    Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним - Нацбанк встановив офіційний курс гривні
    Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним

    Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним.

    На 5 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, основні курси валют на 5 травня встановлені на такому рівні:

    26.557242 грн за долар;

    29.775980 грн за євро;

    0.410900 грн за російський рубль;

    34.651437 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 4 травня курс усіх валют залишився незмінним.

    Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів:

    Золото — 1085.608700 грн;

    Срібло — 12.705075 грн;

    Платина — 753.082594 грн;

    Паладій — 1163.777324 грн.

    Порівняно з 4 травня курс усіх металів залишився незмінним.

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