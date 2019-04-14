  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні

    • Розсилка
    Порівняно з 13 квітня курс усіх валют залишився незмінним - Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні
    Порівняно з 13 квітня курс усіх валют залишився незмінним

    НБУ встановив ціни на банківські метали

    На сьогодні, 14 квітня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,83 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 квітня встановлені на такому рівні:

    26.831419 грн за долар;

    30.222910 грн за євро;

    0.416640 грн за російський рубль;

    35.074402 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 13 квітня курс усіх валют — залишився незмінним.

    Крім того, Національний банк України станом на 14 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1125.456528;

    Срібло — 13.151102;

    Платина — 768.621275;

    Паладій — 1195.633120.

    Порівняно з 13 квітня курс усіх металів — залишився незмінним.

    Читайте також
    Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ