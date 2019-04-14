Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні
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Порівняно з 13 квітня курс усіх валют залишився незмінним
НБУ встановив ціни на банківські метали
На сьогодні, 14 квітня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,83 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 квітня встановлені на такому рівні:
26.831419 грн за долар;
30.222910 грн за євро;
0.416640 грн за російський рубль;
35.074402 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 квітня курс усіх валют — залишився незмінним.
Крім того, Національний банк України станом на 14 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1125.456528;
Срібло — 13.151102;
Платина — 768.621275;
Паладій — 1195.633120.
Порівняно з 13 квітня курс усіх металів — залишився незмінним.