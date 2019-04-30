Нацбанк встановив офіційний курс валют і металів



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Порівняно з 29 квітня курс усіх валют не змінився

Порівняно з 29 квітня курс усіх валют не змінився

На 30 квітня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 квітня встановлені на такому рівні:

26.619328 грн за долар;

29.608679 грн за євро;

0.411560 грн за російський рубль;

34.255427 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 квітня курс усіх валют не змінився.

Крім того, НБУ станом на 30 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1093.623977 грн;

Срібло — 12.670577 грн;

Платина — 757.410663 грн;

Паладій — 1204.154579 грн.

Порівняно з 29 квітня курс усіх металів не змінився.