Нацбанк встановив офіційний курс валют і металів
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Порівняно з 29 квітня курс усіх валют не змінився
Порівняно з 29 квітня курс усіх валют не змінився
На 30 квітня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 квітня встановлені на такому рівні:
26.619328 грн за долар;
29.608679 грн за євро;
0.411560 грн за російський рубль;
34.255427 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 квітня курс усіх валют не змінився.
Крім того, НБУ станом на 30 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1093.623977 грн;
Срібло — 12.670577 грн;
Платина — 757.410663 грн;
Паладій — 1204.154579 грн.
Порівняно з 29 квітня курс усіх металів не змінився.