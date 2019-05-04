Нацбанк зміцнив курс гривні
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Нацбанк зміцнив курс гривні
Раніше НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 травня на рівні 26,48 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,53 гривні (на 3 травня – 29,77 гривні).
3 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,48 – 26,51 гривні за долар.
Раніше НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 травня на рівні 26,55 гривні.