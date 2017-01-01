Нацбанк зміцнив гривню
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Середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1092 гривні/долар
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
- 100 USD США – 2710,9151 (6 грудня – 2716,4406)
- 100 EUR – 3203,4884 (6 грудня – 3218,1672)
- 10 RUR – 4,6004 (6 грудня – 4,6283)
6 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,94/31,97 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1092 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 608 угод на суму 410,84 мільйона доларів.