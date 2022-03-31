Нардепка Стефанишина розповіла, що рашисти вбили її чоловіка

Чоловік Стефанишиної загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом

Чоловік нардепки загинув 30 березня

Народна депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що її чоловік загинув від рук окупантів. Сумну звістку Стефанишин повідомила у Facebook.

«Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна», – написала Стефанишина.

Як повідомлялося, у боях під Києвом загинув легендарний кіборг – десантник Тарас Коваль з позивним «Вальтер», учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

Нагадаємо, рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині. Як повідомлялося, вчора російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.