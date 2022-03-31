Нардепка Стефанишина розповіла, що рашисти вбили її чоловіка
Чоловік нардепки загинув 30 березня
Народна депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що її чоловік загинув від рук окупантів. Сумну звістку Стефанишин повідомила у Facebook.
«Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна», – написала Стефанишина.
Як повідомлялося, у боях під Києвом загинув легендарний кіборг – десантник Тарас Коваль з позивним «Вальтер», учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.
Нагадаємо, рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині. Як повідомлялося, вчора російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.