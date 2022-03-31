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    Події в Україні

    Нардепка Стефанишина розповіла, що рашисти вбили її чоловіка

    Чоловік Стефанишиної загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом - Нардепка Стефанишина розповіла, що рашисти вбили її чоловіка
    Чоловік Стефанишиної загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом
    фото: Ольга Стефанишина/Facebook

    Чоловік нардепки загинув 30 березня

    Народна депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що її чоловік загинув від рук окупантів. Сумну звістку Стефанишин повідомила у Facebook.

    «Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна», – написала Стефанишина.

    Як повідомлялося, у боях під Києвом загинув легендарний кіборг – десантник Тарас Коваль з позивним «Вальтер», учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

    Нагадаємо, рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині. Як повідомлялося, вчора російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

    Теги: росія окупанти війна смерть Україна окупація Ольга Стефанишина #stoprussia
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    Нардепка Стефанишина розповіла, що рашисти вбили її чоловіка