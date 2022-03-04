На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)

Країну, де в укриттях народжуються діти, а в актових залах створюються нові родини, не перемогти

Війна в Україні наробила чимало лиха, але вона не змогла зламати людей, позбавити їх людяності, доброти та любові. Так, в умовах війни в Одеській області рятувальники створили сім’ю. Про це розповіли на сторінці ДСНС у Facebook.

«І цю країну хочуть перемогти? Країну, де в укриттях народжуються діти, в актових залах пожежних частин створюються нові родини і майбутнє нашої держави?» – йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що в умовах воєнного стану начальники Головних управлінь мають право одружувати співробітників. «Коханню нема перешкод, сьогодні новостворена родина Рудковських це довела», – розповіли рятувальники.

Відомо, що наречений працює рятувальником на Одещині, а наречена є донькою рятувальниці з Одещини. Їм друзі та колеги вирішили зробити справжній сюрприз, організувавши весілля.

Раніше ми повідомляли, що за сім днів війни в пологовому Житомира народилося 53 українці, більшість із них – хлопчики.