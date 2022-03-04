  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)

    Наречений працює рятувальником на Одещині, а наречена є донькою рятувальниці - На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    Наречений працює рятувальником на Одещині, а наречена є донькою рятувальниці
    фото: ДСНС України/Facebook

    Країну, де в укриттях народжуються діти, а в актових залах створюються нові родини, не перемогти

    Війна в Україні наробила чимало лиха, але вона не змогла зламати людей, позбавити їх людяності, доброти та любові. Так, в умовах війни в Одеській області рятувальники створили сім’ю. Про це розповіли на сторінці ДСНС у Facebook.

    «І цю країну хочуть перемогти? Країну, де в укриттях народжуються діти, в актових залах пожежних частин створюються нові родини і майбутнє нашої держави?» йдеться у повідомленні.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)
    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)

    В ДСНС уточнили, що в умовах воєнного стану начальники Головних управлінь мають право одружувати співробітників. «Коханню нема перешкод, сьогодні новостворена родина Рудковських це довела», розповіли рятувальники.

    Відомо, що наречений працює рятувальником на Одещині, а наречена є донькою рятувальниці з Одещини. Їм друзі та колеги вирішили зробити справжній сюрприз, організувавши весілля.

    Раніше ми повідомляли, що за сім днів війни в пологовому Житомира народилося 53 українці, більшість із них – хлопчики.

    Теги: війна Одещина рятувальники Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині під час війни зіграли весілля (фото)