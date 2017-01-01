Начальник Генштабу ЗСУ розказав про посилені навчання в українській армії

Посилене навчання військових відбувається на всіх ланках, від підрозділів матеріально-технічного забезпечення до командно-штабних навчань

Збройні сили України проводять додаткові навчання через посилення загрози з боку Росії. Про це в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко. «Ще напередодні цих навчань (російських навчань «Захід-2017». – Ред.) у ЗСУ вже провели



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Військові навчання ЗСУ

Посилене навчання військових відбувається на всіх ланках, від підрозділів матеріально-технічного забезпечення до командно-штабних навчань

Збройні сили України проводять додаткові навчання через посилення загрози з боку Росії. Про це в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко.

«Ще напередодні цих навчань (російських навчань «Захід-2017». – Ред.) у ЗСУ вже провели низку заходів. До вересня ми зосередилися більше на оперативній підготовці, а у вересні організували цілий комплекс навчань. Це були тренування всіх ланок і рівнів — від підрозділів матеріально-технічного забезпечення до командно-штабних навчань», — розповів Муженко.

За словами генерала, на потенційно загрозливих напрямках були розгорнуті додаткові частини, перевірялися їхні дії, злагодження між собою органів оперативної та стратегічної ланки управління. Крім того, важливе значення мало й вивчення місцевості.

«Ми відпрацьовували питання захисту від загроз не лише тих, які несуть російські навчання «Захід-2017», а й від перспективних, які можуть виникнути щодо України. Проаналізувавши ці дії, для адекватнішого реагування на згадані загрози зараз проводимо оптимізацію штатних структур, коригування системи управління військами, відновлення забезпечення технікою та матеріальними запасами, вдосконалення територіальної оборони», — пояснив начальник Генштабу ЗСУ.

На думку Муженка, усі ці питання сьогодні потребують певних змін, інколи суттєвих. У якості прикладу генерал згадує перехід органів управління всіх рівнів на J-структуру за зразком НАТО.

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