Начальник університету повітряних сил вийшов із СІЗО під заставу

За Алімпієва внесено заставу в розмірі 1,5 млн грн

Начальник Харківського національного університету Повітряних сил Збройних сил України Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО, де перебував із середини листопада 2017 року. «За нього було внесено заставу, й наразі він на волі», - сказали у п'ятницю агентству «Інтерфакс-Україна» юристи, які здійснюють захист Алімпієва. Раніше



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Андрій Алімпієв у суді, 20 листопада 2017 року

За Алімпієва внесено заставу в розмірі 1,5 млн грн

Начальник Харківського національного університету Повітряних сил Збройних сил України Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО, де перебував із середини листопада 2017 року.

«За нього було внесено заставу, й наразі він на волі», - сказали у п'ятницю агентству «Інтерфакс-Україна» юристи, які здійснюють захист Алімпієва.

Раніше Алімпієв принципово відмовлявся вносити заставу, стверджуючи, що вважає себе невинним у злочинах, які йому інкримінуються. Проте його близькі, друзі та товариші по службі збирали необхідну суму.

Нагадаємо, Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива, він був затриманий 17 листопада. За версією слідства, Алімпієв разом зі своїм заступником діяв в порушення законів «Про здійснення державних закупівель» та «Про державні закупівлі» на користь двох приватних підприємств, заподіявши збиток державі в розмірі 2 мільйонів 430 тисяч гривень.

20 листопада суд обрав Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів, до 17 січня, з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Підозрюваний заявив, що у нього немає грошей на встановлену судом заставу. «Є така у нас особливість в державі, щоб прийти на інший рівень своєї кар'єри, треба обов'язково бути затриманим. (...) Ні-ні, грошей (на заставу), безумовно, немає», - зазначив Алімпієв. За його словами, справу сфабриковано.