Кабмін вніс зміни стосовно правил проведення концертів під час карантину



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Кабмін скасував обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності

Музична індустрія отримала можливість працювати в умовах карантинних обмежень

Представники українського шоу-бізнесу під керівництвом Всеукраїнської профспілки працівників музичної індустрії досягли своєї мети. Їм вдалося встановити діалог з владою та скасувати обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності. Про це на сторінці у Facebook повідомила профспілка працівників музичної індустрії.

«Нарешті опубліковано зміни до постанови від 26 серпня стосовно правил проведення концертів! Основні вимоги мітингу, який відбувся 3 вересня за підтримки Українська музична профспілка та участю відомих артистів та музикантів під Кабміном, виконані. Представникам креативної індустрії вдалося встановити діалог з владою та скасувати обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності, які були прийняті Кабміном постановою від 26 серпня та дискредитували музичну галузь за принципом вибірковості», – йдеться у повідомленні.

Дякую усім колегам, хто підтримав нашу позицію та прийняв участь в акції!

Повна інформація стосовно правил проведення концертів за посиланням на сайті уряду.

Нагадаємо, 11 серпня, Оля Полякова та її продюсер створили профспілку.

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