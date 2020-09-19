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    Культура

    Кабмін вніс зміни стосовно правил проведення концертів під час карантину

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    Кабмін скасував обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності - Кабмін вніс зміни стосовно правил проведення концертів під час карантину
    Кабмін скасував обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності

    Музична індустрія отримала можливість працювати в умовах карантинних обмежень

    Представники українського шоу-бізнесу під керівництвом Всеукраїнської профспілки працівників музичної індустрії досягли своєї мети. Їм вдалося встановити діалог з владою та скасувати обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності. Про це на сторінці у Facebook повідомила профспілка працівників музичної індустрії.

    «Нарешті опубліковано зміни до постанови від 26 серпня стосовно правил проведення концертів! Основні вимоги мітингу, який відбувся 3 вересня за підтримки Українська музична профспілка та участю відомих артистів та музикантів під Кабміном, виконані. Представникам креативної індустрії вдалося встановити діалог з владою та скасувати обмеження на проведення концертів за основним видом діяльності, які були прийняті Кабміном постановою від 26 серпня та дискредитували музичну галузь за принципом вибірковості», – йдеться у повідомленні.

    Дякую усім колегам, хто підтримав нашу позицію та прийняв участь в акції!

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    Повна інформація стосовно правил проведення концертів за посиланням на сайті уряду.

    Нагадаємо, 11 серпня, Оля Полякова та її продюсер створили профспілку.

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