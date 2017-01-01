Націоналісти накрили у Вишневому залу з ігровими автоматами

У припиненні роботи закладу взяли участь близько тридцяти волонтерів

Члени «Правого сектору» та «Національноих дружин» сьогодні зупинили роботу однієї із залів з ігровими автоматами у Вишневому. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив блогер Олексій Бик. За даними Бика, у припиненні роботи закладу взяли участь близько тридцяти волонтерів. Він також розповів у коментарі



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У припиненні роботи закладу взяли участь близько тридцяти волонтерів

Члени «Правого сектору» та «Національноих дружин» сьогодні зупинили роботу однієї із залів з ігровими автоматами у Вишневому. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив блогер Олексій Бик.

За даними Бика, у припиненні роботи закладу взяли участь близько тридцяти волонтерів. Він також розповів у коментарі «Главкому», що поліція приїхала, але нічого не робить: чекає на приїзд слідчо-оперативної групи.

Згодом Бик повідомив, що приїхали адвокати ділків.

Як повідомлялось, 21 листопада у столиці біля станції метро «Нивки» поліція затримала близько 30 неповнолітніх осіб, які громили лотерейні кіоски. Як повідомила організація «Національний корпус», це її учасники проводили акцію «проти незаконної діяльності оператора грального бізнесу «М.С.Л.» в Шевченківському районі Києва»/