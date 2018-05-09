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    Націоналісти розпочали блокування телеканалу «Інтер»

    Партія «Національний корпус» не погодилася із висловом, що прозвучить у концерті «Інтера», знятого до 9 травня
    Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер» у місті Київ. Відповідна заява розміщена у соцмережах. Приводом для блокування там назвали «ганебну провокацію, що планує запустити проросійський канал «Інтер» у
    • Сьогодні, 08:50
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    Партія «Національний корпус» не погодилася із висловом, що прозвучить у концерті «Інтера», знятого до 9 травня

    Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер» у місті Київ. Відповідна заява розміщена у соцмережах.

    Приводом для блокування там назвали «ганебну провокацію, що планує запустити проросійський канал «Інтер» у ефір на 9 травня».

    «З телеекранів вони (телеканал «Інтер») хочуть назвати українських героїв «фашистами». Націоналісти цьому завадять. Прямо зараз Нацкорпус починає блокування телеканалу. Разом - Сила!», - сказано у повідомленні політсили у Twitter.

    Активісти здійснили розклеювання на стіни будівлі телеканалу наліпок «Зробимо «Інтер» українським», «Зробимо «Інтер» патріотичним» та «Інтер» буде наш». 

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    Націоналісти розпочали блокування телеканалу «Інтер»
    Націоналісти розпочали блокування телеканалу «Інтер»
    Націоналісти розпочали блокування телеканалу «Інтер»
    Націоналісти розпочали блокування телеканалу «Інтер»

    Раніше стало відомо, що націоналісти почали збиратися на ґанку перед будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» розмістила пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

    Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

    Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».

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    телебачення Київ Азов націоналісти Інтер Національний корпус
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