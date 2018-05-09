Націоналісти розпочали блокування телеканалу «Інтер»

Партія «Національний корпус» не погодилася із висловом, що прозвучить у концерті «Інтера», знятого до 9 травня

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер» у місті Київ. Відповідна заява розміщена у соцмережах. Приводом для блокування там назвали «ганебну провокацію, що планує запустити проросійський канал «Інтер» у



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Партія «Національний корпус» не погодилася із висловом, що прозвучить у концерті «Інтера», знятого до 9 травня

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер» у місті Київ. Відповідна заява розміщена у соцмережах.

Приводом для блокування там назвали «ганебну провокацію, що планує запустити проросійський канал «Інтер» у ефір на 9 травня».

«З телеекранів вони (телеканал «Інтер») хочуть назвати українських героїв «фашистами». Націоналісти цьому завадять. Прямо зараз Нацкорпус починає блокування телеканалу. Разом - Сила!», - сказано у повідомленні політсили у Twitter.

Активісти здійснили розклеювання на стіни будівлі телеканалу наліпок «Зробимо «Інтер» українським», «Зробимо «Інтер» патріотичним» та «Інтер» буде наш».

#ІнтерБудеНАШ. Або ставайте нормальним українським телеканалом, або - ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОСІЯ! Націоналісти не дозволять російської пропаганди під прикриттям #9Травня pic.twitter.com/v3VQrftBLe — Національний Корпус (@national_corps) May 9, 2018

Раніше стало відомо, що націоналісти почали збиратися на ґанку перед будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розмістила пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».