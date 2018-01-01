  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Націоналісти заблокували в'їзд до Києво-Печерської Лаври

    Націоналісти протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військовиків і цивільних осіб, хрещених не в церкві Московського патріархату
    Кількадесят націоналістів сьогодні заблокували в'їзд до Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook громадської організації «С14».   Як стверджують представники націоналістичної організації, вони протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських
    • Сьогодні, 18:42
    • Розсилка

    Націоналісти протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військовиків і цивільних осіб, хрещених не в церкві Московського патріархату

    Кількадесят націоналістів сьогодні заблокували в'їзд до Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook громадської організації «С14».

     

    Як стверджують представники націоналістичної організації, вони протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військовиків і цивільних осіб, хрещених не в церкві Московського патріархату.

    Нагадаємо, у Запоріжжі ввечері 31 грудня чоловік випав з вікна багатоповерхівки і приземлився на дитину. Загинули обидва. Під час похорону дитини священик УПЦ МП відмовився відспівувати загиблу дитину. Він аргументував це тим, що малюка хрестили у церкві Київського патріархату (представники Московського патріархату вважають, що церква «самозвана», а значить дитина – нехрещена).

    Інцидент дістав продовження наступного дня, коли біля одного із запорізьких храмів УПЦ МП побили двох чоловіків, які принесли до входу в храм ляльку. Як з'ясувалося, один із побитих чоловіків є учасником Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

    Читайте також
    церква ФСБ УПЦ МП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ