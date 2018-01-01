Націоналісти заблокували в'їзд до Києво-Печерської Лаври

Націоналісти протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військовиків і цивільних осіб, хрещених не в церкві Московського патріархату

Кількадесят націоналістів сьогодні заблокували в'їзд до Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook громадської організації «С14». Як стверджують представники націоналістичної організації, вони протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських



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Націоналісти протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військовиків і цивільних осіб, хрещених не в церкві Московського патріархату

Кількадесят націоналістів сьогодні заблокували в'їзд до Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook громадської організації «С14».

Як стверджують представники націоналістичної організації, вони протестують «проти ФСБ» і відмови священиків відспівувати загиблих українських військовиків і цивільних осіб, хрещених не в церкві Московського патріархату.

Нагадаємо, у Запоріжжі ввечері 31 грудня чоловік випав з вікна багатоповерхівки і приземлився на дитину. Загинули обидва. Під час похорону дитини священик УПЦ МП відмовився відспівувати загиблу дитину. Він аргументував це тим, що малюка хрестили у церкві Київського патріархату (представники Московського патріархату вважають, що церква «самозвана», а значить дитина – нехрещена).

Інцидент дістав продовження наступного дня, коли біля одного із запорізьких храмів УПЦ МП побили двох чоловіків, які принесли до входу в храм ляльку. Як з'ясувалося, один із побитих чоловіків є учасником Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.