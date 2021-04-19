Скандал з роздачею посвідчень НСЖУ: «корочки» отримали бізнесмени і борець за «русскій мір»

Новий «член НСЖУ» Віктор Текутєв був активними учасниками проросійських рухів в Херсоні до та після Революції гідності

Голова НСЖУ Сергій Томіленко повідомив, що питання видачі посвідчень «буде вивчено»

Одеська обласна організація Національної спілки журналістів України виписала посвідчення членів спілки стороннім особам. Про це пише видання «Інститут масової інформації».

На відео можна побачити, що підписані посвідчення лежать на столі голови Одеської організації НСЖУ Юрія Работіна. Журналісти зафільмували документи на ім’я:

Віталія Гаврилова – херсонського бізнесмена, власника мережі пекарень;

Дмитра Кірющенка – адвоката, якого у 2019 році затримували за ст. 255 Кримінального кодексу (створення злочинної організації), а в 2011-2012 роках притягали до відповідальності за корупцію;

Віктора Текутєва – ексміліцонера, одіозного проросійського активіста, учасника «російської весни»;

Вероніки Солодовнікової – підприємиці;

Сергія Дмитрієва – бізнесмена, члена виконкому Херсонської міської ради.

Зокрема, «Главком» повідомляв, що новий «член НСЖУ» Віктор Текутєв був активним учасником проросійських рухів в Херсоні й до Революції гідності; брав участь в мітингах так званої «русской вєсни» в Херсоні 1 і 2 березня 2014 року.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко у коментарях у фейсбуці повідомив, що питання видачі посвідчень «буде вивчено».

«Колеги, вступ до НСЖУ проходить через регіональні організації. Інформую, що через цю дискусію та обговорення обставини прийому та видачі посвідчень панові Текутєву будуть невідкладно вивчені. Будемо вдячні за надання фактажу, який допоможе в прийнятті рішень», – написав він.

Згідно з інформацією на сайті НСЖУ, її членами «можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній або позаштатній основі у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та пресслужбах (у тому числі фотокореспонденти і художники засобів масової інформації) або є вільними журналістами; викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу».

Статус журналіста дозволяє безперешкодно відвідувати приміщення органів влади та їхні заходи, збирати інформацію в районах, де запроваджено карантинні обмеження, перебувати на засіданнях виборчих комісій під час виборів, отримати право на травматичну зброю, а також передбачає інші додаткові права.

Додамо, що наприкінці лютого голова Спілки журналістів України відвідав збори пропагандистів Медведчука та Януковича. На установчому зібранні так званого «Клубу захисту журналістів», до якого увійшли працівники ЗМІ з яскраво проросійською позицією, перед присутніми виступив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Раніше Сергій Томіленко виступив проти запровадження санкцій проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака та «каналів Медведчука», які формально належать Козакові. На початку лютого Сергій Томіленко назвав закриття телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik «наступом на свободу слова», але згодом уточнив, що це його персональна позиція, яка не збігається із позицією Секретаріату НСЖУ.