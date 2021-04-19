Посвідчення члена Нацспілки журналістів України отримав борець за «русскій мір» (фото)

Віктор Текутєв брав участь в мітингах так званої «русской вєсни» в Херсоні 1 і 2 березня 2014 року.

Текутєв був активним учасникоми проросійських акцій у Херсоні

Учасник проросійських акцій 2014 року із Херсона Віктор Текутєв отримав посвідчення члена Національної спілки журналістів України. Про це сьогодні повідомив херсонський активіст і журналіст видання «Мост» Сергій Нікітенко. «У мене все», – написав Нікітенко та оприлюднив фото посвідчення Текутєва і світлину, де він з «колорадсько» стрічкою на акції підтримки сепаратистів.

Колишній міліціонер отримав посвідчення члена НСЖУ

Про Тектуєва також відомо, що у 2018 році він став керівником херсонського міського осередку Соціалістичної партії України, яку тоді очолював одіозний Ілля Кива. Тектуєв – колишній міліціонер та учасник різноманітних проросійських акцій 2014 року.

Варто зазначити, що Текутєв був активними учасниками проросійських рухів в Херсоні й до Революції гідності.

Додамо, що наприкінці лютого голова Спілки журналістів України відвідав збори пропагандистів Медведчука та Януковича. На установчому зібранні так званого «Клубу захисту журналістів», до якого увійшли працівники ЗМІ з яскраво проросійською позицією, перед присутніми виступив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Раніше Сергій Томіленко виступив проти запровадження санкцій проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака та «каналів Медведчука», які формально належать Козакові. На початку лютого Сергій Томіленко назвав закриття телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik «наступом на свободу слова», але згодом уточнив, що це його персональна позиція, яка не збігається із позицією Секретаріату НСЖУ.