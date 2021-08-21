Національний музей історії України отримав унікальну сокиру з тризубом

Сокиру часів Київської Русі подарував музею львів’янин Тарас Хмеловський

Національний музей історії України отримав цінну знахідку від львів’янина Тараса Хмеловського, який викупив її на аукціоні, врятувавши від «чорних археологів», пише Укрінформ.

«Насправді присутня тяглість історії, яку ми спостерігаємо на прикладі цієї знахідки. Важливість цієї розкопки полягає в тому, що ми маємо можливість бачити, що наша держава, яка існувала і понад 1000 років тому, так само мала атрибути, які знаходились на зброї та були в ужитку. Створенню цієї атрибутики сприяв наш нарід, і це найважливіше», – розповідає археолог за фахом Тарас Хмеловський.

Про унікальну сокиру він дізнався від науковців Інституту археології НАН України, які розповіли про загрозу вивезення рідкісного артефакту закордон.

«Я не міг цього допустити і вирішив узяти на себе відповідальність викупити цей екземпляр та передати музею», –додав благодійник.

За оцінками істориків, залізна сокира 10-13 століття є особлива через унікальну техніку виконання сріблом та зображення тризуба. Проте дорогоцінність потребувала реставрації. Її провів художник-реставратор вищої категорії Віктор Голуб.

«Так сталося, що вже близько 10 років працюю з пам’ятками цього періоду, зокрема, виготовленими з чорного металу. Коли до мене звернувся пан Тарас для того, щоб я встановив автентичність виробу, я поглянув - і всі мої сумніви одразу розвінчались, і я зрозумів, що ця річ дійсно унікальна. Передусім тому, що неможливо зробити непомітною в корозії насічку з дорогоцінного металу. Після чого уже без вагань погодився на реставрування сокири», – зазначає художник.

Старовинна знахідка належить до доволі рідкісної групи бойових сокир і схожих екземплярів з територій Швеції та Русі.

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