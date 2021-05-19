Український Стоунхендж. На Дніпропетровщині розкопали місце поховання вождів і шаманів (фото, відео)

Метрові шари грунту археологи знімали тут вручну по міліметру, щоб не пошкодити останки

У Дніпропетровській області в квітні знайшли поховання бронзового століття і вже встигли прозвати це відкриття «український Стоунхендж». Майже 8 метровий курган розкопали в селі Новоолександрівка. Про це повідомляє gorod.dp.ua.

Метрові шари грунту археологи знімали тут вручну по міліметру, щоб не пошкодити останки.

«Для антропологів, щоб розуміти обряд. Часто у ямників на черепі – розфарбування різне з охри. Бувають смуги, бувають різні зигзаги», – зазначив археолог Володимир Шалобудов.

На місці виявлено десятки могил – від епохи бронзи, скіфів і до середньовіччя. Деяким понад 5 тисяч років.

Під час розкопок археологи знайшли кістяки в 11-ти старовинних похованнях бронзової епохи, розбиті глечики і кам'яні брили.

Археологи вважають, що тут ховали вождів і шаманів.

«Людина, поховання якої пов'язане з цим кромлехом, мав досить високу повагу в тодішньому суспільстві. І тому його одноплемінники висловили всю повагу до цієї людини через витрати на спорудження похоронного комплексу», – розповів журналістам начальник експедиції охоронної археологічної служби України Дмитро Тесленко.

Очікується, що на місці кургану розмістять музей під відкритим небом. Все брили вчені хочуть зібрати разом і зробити щось схоже на Стоунхендж у Великій Британії.

Тим часом, німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проєкт Музею Революції Гідності. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.