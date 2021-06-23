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    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)

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    Тисячі крапок перетворюються на шедевр - Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Тисячі крапок перетворюються на шедевр
    Фото з відкритих джерел

    У своїх роботах художник зображує людей, відомих персонажів, тварин та героїв із коміксів

    Художник Фредерік Угетто створює картини, використовуючи техніку крапками. Свої найкращі роботи Фредрік опублікував на порталі Bored Panda.

    Малюнки італійського митця – це тисячі крапок одного діаметру, які гармонійно вплітаються в картину.

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    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)
    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)

    У своїх роботах художник зображує людей, відомих персонажів, тварин та героїв із коміксів.

    Картини виконані в одному кольорі, при цьому мають дуже реалістичний вигляд.

    Додамо, що народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Марчук отримав давно жаданий подарунок – президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».

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    Теги: Італія тварини мистецтво
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    Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)