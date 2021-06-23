Митець створює унікальні картини за допомогою крапок (фото)

У своїх роботах художник зображує людей, відомих персонажів, тварин та героїв із коміксів

Художник Фредерік Угетто створює картини, використовуючи техніку крапками. Свої найкращі роботи Фредрік опублікував на порталі Bored Panda.

Малюнки італійського митця – це тисячі крапок одного діаметру, які гармонійно вплітаються в картину.

У своїх роботах художник зображує людей, відомих персонажів, тварин та героїв із коміксів.

Картини виконані в одному кольорі, при цьому мають дуже реалістичний вигляд.

Додамо, що народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Марчук отримав давно жаданий подарунок – президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».

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