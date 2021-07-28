Міністр Ткаченко анонсував модернізацію музею в Пирогово

Головна ідея – зробити його більш відвідуваним, модерновим, сучасним

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово». Уже й інвестори знайшлися, за словами Текаченка допоможе державі у цьому Агроіндустріальний холдинг МХП. Про це повідомив Ткаченко на сторінці у Telegram.

«Національний музей народної архітектури та побуту України. Музей просто неба. Пирогово… не тільки киянам відоме це місце, бо воно, без перебільшень, є туристичним магнітом усієї країни.

І от сьогодні маю чудові новини: у межах президентської програми «Велика Реставрація» МКІП та МХП спільно відроджуватимуть музей «Пирогово». Головна ідея – зробити його більш відвідуваним, модерновим, сучасним. Місцем, де постійно вируватимуть події і яке варто зберегти для майбутніх поколінь. У тому числі для усвідомлення власної ідентичності». Міністр культури сподівається, що державно-приватне партнерство допоможе в ситуації, коли «80% історичних, архітектурних пам’яток потребують реставрації. Маємо гарний приклад на Хортиці. На черзі – Пирогово», – зазначив Ткаченко.

Як раніше повідомлялося, Міністерство культури України підписало меморандум з громадськими організаціями, які опікуються питанням збереження мистецтва та архітектури. Меморандум спрямований на збереження пам’яток, що відсутні у реєстрах культурної спадщини.

Ткаченко пояснив, що у старих реєстрах такі об’єкти відсутні, оскільки їх не вважають пам’ятками, а у нових їх немає, бо області не подають.

Тим часом театралізоване дійство на свято Маланки, яке щороку відбувається на Буковині, можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини.