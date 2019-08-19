Нацполіція оголосила у розшук мати й доньку, які зникли дорогою з Броварів до Києва
Жінки виїхали на автомобілі Тойота з Броварів у напрямку столиці і зникли
Поліція Київщини розшукує двох зниклих жінок. 31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали на автомобілі Тойота, держномер АІ 2662 ЕЕ, з Броварів у напрямку столиці і зникли.
Дзвінок на спецлінію «102» про зникнення жінок надійшов сьогодні, 18 серпня, від жителя міста Бровари. Чоловік повідомив, що його співмешканка та її матір виїхали вчора, 17 серпня о 20 годині у напрямку столиці.
Вже за пів години вони перестали виходити на зв'язок, розповідає Еспресо.TV з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
Наразі працівники поліції проводять необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих жінок.
«Шановні громадяни! Усі, кому відоме місцеперебування розшукуваних жінок, або хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце їх знаходження, повідомте на «102». Анонімність гарантується!», - звертаються правоохоронці до жителів Києва та столичного регіону.