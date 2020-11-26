Нацполіція викликала на допит директора музею Революції Гідності

Очільник музею сам попросився на допит

Директора музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит до Національної поліції. Раніше Пошивайло сам просився на допит.

Про це він написав у Facebook

«Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань.

Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол», – заявив Пошивайло.

Його викликали на допит 15:00 26 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада в Національний музей Революції Гідності знову навідалися правоохоронці

Як відомо, 19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.

Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявили, що обшуки в музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.

Міністерство культури та інформполітики висловило здивування обшуками у музеї Революції Гідності.

П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності. На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.

Як відомо, 21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи.