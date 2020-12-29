  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За рік у світі вбили 50 журналістів

    • Розсилка
    <span>Страчений у Ірані журналіст Рухолла Зам, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів</span> - За рік у світі вбили 50 журналістів
    Страчений у Ірані журналіст Рухолла Зам, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів
    Фото: dpa

    Декілька працівників ЗМІ були вбиті під час висвітлення масових демонстрацій

    Щонайменше 50 журналістів було вбито у світі у 2020 році через їхню професійну діяльність. Про це йдеться у другій частині звіту правозахисної організації «Репортери без кордонів» (RSF) про стан свободи слова у світі, яка була оприлюднена у вівторок, 29 грудня.

    Правозахисники стверджують, що більшість з цих журналістів були свідомо вбиті через їхні розслідування у сферах корупції, організованої злочинності чи шкоди навколишньому середовищу. Також декілька працівників ЗМІ були вбиті під час висвітлення масових демонстрацій, пише українська служба DW.

    У організації також зазначили, що у цьому питанні ситуація в світі у порівнянні з попереднім роком майже не змінилася. За даними "Репортерів без кордонів", в 2019 році через професійну діяльність було вбито 53 журналіста, а загалом протягом останнього десятиріччя - 937 працівників ЗМІ.

    При цьому в 2020 році вперше за 30 років було страчено журналіста через його роботу. 12 грудня у Ірані стратили Рухоллу Зама, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-2018 роках.

    Згідно зі звітом, найбільш небезпечними для роботи журналістів є Мексика, Ірак, Афганістан та Пакистан. Так, у Мексиці за рік було вбито вісім журналістів. Особлива небезпека чатує на тих розслідувачів, які займаються темами наркокартелів та їхніми зв'язками з політиками.

    В Іраку та Афганістані загинули шість та п'ять журналістів відповідно. При цьому у Афганістані жертвою вбивць стала відома телеведуча, яка виступала за захист прав жінок у цій країні. Загалом з 50 вбитих у 2020 році журналістів двоє були жінками.

     

    Теги: ЗМІ вбивство протест журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies