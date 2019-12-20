У Києві викрито казино, що працювало під прикриттям правоохоронців (фото)



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Фото: ДБР

Вночі 20 грудня відбулися п’ять невідкладних обшуків за місцем знаходження казино

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України викрили діяльність незаконного казино у Києві, що діяло за пособництва правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, на території Києва групою невстановлених осіб була організована та здійснювалась діяльність, пов’язана з організацією та зайняттям гральним бізнесом та букмекерською діяльністю.

Викритий незаконний гральний заклад не відповідає положенням Закону України «Про державні лотереї України» та працював всупереч забороні, передбаченій Законом України «Про заборону грального бізнесу».

Встановлено, що згадане казино працювало за пособництва працівників правоохоронних органів.

Вночі 20 грудня відбулися п’ять невідкладних обшуків за місцем знаходження казино, за результатами яких вилучено гральне обладнання та інші речі, що свідчать про організацію незаконної діяльності.

Досудове розслідування наразі триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України.

Провадження відкрито за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

Аваков заявив, що всі гральні заклади до 16 години припиняють функціонування.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.