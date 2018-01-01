Нацполіція збирається на нараду щодо справи Ноздровської

О 16 годиніа розпочалась керівництва Нацполіції по справі Ноздровської

Керівництво Національної поліції України проводить засідання щодо ходу розслідування вбивства адвоката Ірини Ноздровської. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на поінформоване джерело у правоохоронних колах. «Сьогодні, орієнтовно о 16 годині, буде нарада керівництва Нацполіції по справі



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Ірина Ноздровська

О 16 годиніа розпочалась керівництва Нацполіції по справі Ноздровської

Керівництво Національної поліції України проводить засідання щодо ходу розслідування вбивства адвоката Ірини Ноздровської. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на поінформоване джерело у правоохоронних колах.

«Сьогодні, орієнтовно о 16 годині, буде нарада керівництва Нацполіції по справі Ноздровської», - повідомив співрозмовник.

За його словами, засідання є внутрішнім, за його результатами буде опублікована новина на сайті правоохоронного відомства.

Раніше сьогодні журналіст Айдер Муждабаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook неофіційну інформацію про те, що слідство вже встановило вбивцю Ірини Ноздровської, яким виявився близький родич злочинця, який раніше на автомобілі насмерть збив її сестру. При цьому, за інформацією журналіста, підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської зізнався у злочині під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції.

Між тим, речник МВС України Артем Шевченко наразі був не готовий прокоментувати кореспонденту Укрінформу цю інформацію. «Коли буде необхідність повідомити — все повідомимо. А інші інформаційні вкидання ми коментувати не будемо», - сказав він.

Заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін також ухилився від коментаря щодо можливого затримання вбивці Ноздровської. «Коли буде затримано, тоді буде і повідомлено», - сказав він.