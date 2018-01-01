Поліція знайшла вбивцю Ноздровської - журналіст

Підозрюваний у вбивстві юристки зізнався у вбивстві вчора ввечері

Поліція викрила вбивцю юристки Ірини Ноздровської. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв. Журналіст посилається на інформацію, отриману ним неофіційно від людей, обізнаних про хід слідства. «Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім завдяки наполегливості Ірини



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Ірина Ноздровська

Підозрюваний у вбивстві юристки зізнався у вбивстві вчора ввечері

Поліція викрила вбивцю юристки Ірини Ноздровської. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв.

Журналіст посилається на інформацію, отриману ним неофіційно від людей, обізнаних про хід слідства.

«Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім завдяки наполегливості Ірини засудженого до кримінального покарання», - зазначив він.

За словами Муждабаєва, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативної слідчої групою Нацполіціі протягом останніх днів.

«Поліцейські працювали без вихідних. Не можу стверджувати, що ця інформація повністю вірна, оскільки перевірити її з декількох джерел у мене немає можливості. Але це настільки важлива для нашого суспільства справа, що хотілося б вірити: робота поліції дала реальні результати, які будуть прийняті судом, і вбивця Ірини понесе покарання», підкреслив він.

Журналіст також додав, що інші деталі йому невідомі.