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    Поліція знайшла вбивцю Ноздровської - журналіст

    Підозрюваний у вбивстві юристки зізнався у вбивстві вчора ввечері
    Поліція викрила вбивцю юристки Ірини Ноздровської. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв. Журналіст посилається на інформацію, отриману ним неофіційно від людей, обізнаних про хід слідства. «Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім завдяки наполегливості Ірини
    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    Ірина Ноздровська
    Ірина Ноздровська

    Підозрюваний у вбивстві юристки зізнався у вбивстві вчора ввечері

    Поліція викрила вбивцю юристки Ірини Ноздровської. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв.

    Журналіст посилається на інформацію, отриману ним неофіційно від людей, обізнаних про хід слідства.

    «Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім завдяки наполегливості Ірини засудженого до кримінального покарання», - зазначив він.

    За словами Муждабаєва, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативної слідчої групою Нацполіціі протягом останніх днів.

    «Поліцейські працювали без вихідних. Не можу стверджувати, що ця інформація повністю вірна, оскільки перевірити її з декількох джерел у мене немає можливості. Але це настільки важлива для нашого суспільства справа, що хотілося б вірити: робота поліції дала реальні результати, які будуть прийняті судом, і вбивця Ірини понесе покарання», підкреслив він.

    Журналіст також додав, що інші деталі йому невідомі.

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

    Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки

    Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

    Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

    2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

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