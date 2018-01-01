Поліція знайшла вбивцю Ноздровської - журналіст
- Сьогодні, 14:51
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Підозрюваний у вбивстві юристки зізнався у вбивстві вчора ввечері
Поліція викрила вбивцю юристки Ірини Ноздровської. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв.
Журналіст посилається на інформацію, отриману ним неофіційно від людей, обізнаних про хід слідства.
«Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім завдяки наполегливості Ірини засудженого до кримінального покарання», - зазначив він.
За словами Муждабаєва, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативної слідчої групою Нацполіціі протягом останніх днів.
«Поліцейські працювали без вихідних. Не можу стверджувати, що ця інформація повністю вірна, оскільки перевірити її з декількох джерел у мене немає можливості. Але це настільки важлива для нашого суспільства справа, що хотілося б вірити: робота поліції дала реальні результати, які будуть прийняті судом, і вбивця Ірини понесе покарання», підкреслив він.
Журналіст також додав, що інші деталі йому невідомі.
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.
Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.
Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.
2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.