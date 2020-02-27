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    Нацрада оштрафувала NewsOne на 105 тисяч грн за розпалювання ворожнечі

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    Нацрада оштрафувала NewsOne на 105 тисяч грн за розпалювання ворожнечі

    У Нацраді заявили, що ведучий програми маніпулював фактами, поширював пропагандистські позиції Росії

    Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила попередження та оштрафувала телеканал NewsOne на 105 тисяч гривень за розпалювання ворожнечі.

    Про це повідомили в пресслужбі Нацради.

    Так, регулятор визнав наявність у висловлюваннях, що були поширені в ефірі телеканалу 5 листопада 2019 року у передачі «Я так думаю», «закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті».

    У Нацраді заявили, що ведучий програми маніпулював фактами, поширював пропагандистські позиції Росії. Крім того, у програмі подавали лише одну думку щодо «збройної агресії Російської Федерації», «анексії Криму» та «окупованих Російською Федерацією частини Донецької та Луганської областей України».

    Регулятор додав, що в ефірі не було дискусії з цих питань.

    Згідно з рішенням Нацради, телеканал протягом 30 днів має сплатити штраф і за цей же період «увідповіднити своє мовлення законодавчим вимогам».

    Нагадаємо, у Нацраді обіцяють подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого.

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