У Нацраді обіцяють подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого



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23 лютого «Інтер» проведе спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается»

«Якщо будуть ознаки порушення закону, діятимемо», - обіцяє член Нацради Костинський

Член Нацради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський пообіцяв, що регулятор слідкуватиме за «святковим ефіром» телеканалу «Інтер», який анонсував на 23 лютого спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

Про це Костинскьий заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Будемо дивитися їхній ефір. Якщо будуть ознаки порушення закону, діятимемо», - пообіцяв він.

Член Нацради нагадав, що наразі триває суд із «Інтером» щодо передачі, де 9 травня 2018 року пролунали сумнівні висловлювання ведучих.

«Ми ухвалили рішення про застосування штрафу у розмірі 4 млн гривень. Проте судова справа триває, адже телеканал оскаржив штраф», - додав Костинський.

Нагадаємо, «Інтер» готує спеціальну програму до 23 лютого – російського Дня захисника Вітчизни: зокрема, канал проведе спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается» та покаже два радянських фільми – «В зоне особого внимания», а також «Ответный ход».

Юрист «Інституту масової інформації» Алі Сафаров вважає, що телеканал порушує вимоги законодавства про декомунізацію і Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має реагувати на це відповідним чином.

Як відомо, 14 жовтня 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ №806/2014, яким в Україні встановлено свято – День захисника України, що відзначається щорічно 14 жовтня.

Цим самим актом було скасовано указ Президента України від 23 лютого 1999 року №202, яким встановлювався День захисника Вітчизни.