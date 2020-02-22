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    Культура

    У Нацраді обіцяють подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого

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    23 лютого &laquo;Інтер&raquo; проведе&nbsp;спецмарафон&nbsp;&laquo;Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается&raquo;&nbsp; - У Нацраді обіцяють подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого
    23 лютого «Інтер» проведе спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается» 

    «Якщо будуть ознаки порушення закону, діятимемо», - обіцяє член Нацради Костинський

    Член Нацради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський пообіцяв, що регулятор слідкуватиме за «святковим ефіром» телеканалу «Інтер», який анонсував на 23 лютого спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

    Про це Костинскьий заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Будемо дивитися їхній ефір. Якщо будуть ознаки порушення закону, діятимемо», - пообіцяв він.

    Член Нацради нагадав, що наразі триває суд із «Інтером» щодо передачі, де 9 травня 2018 року пролунали сумнівні висловлювання ведучих.

    «Ми ухвалили рішення про застосування штрафу у розмірі 4 млн гривень. Проте судова справа триває, адже телеканал оскаржив штраф», - додав Костинський.

    Нагадаємо, «Інтер» готує спеціальну програму до 23 лютого – російського Дня захисника Вітчизни: зокрема, канал проведе спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается» та покаже два радянських фільми – «В зоне особого внимания», а також «Ответный ход».

    Юрист «Інституту масової інформації» Алі Сафаров вважає, що телеканал порушує вимоги законодавства про декомунізацію і Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має реагувати на це відповідним чином.

    Як відомо, 14 жовтня 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ №806/2014, яким в Україні встановлено свято – День захисника України, що відзначається щорічно 14 жовтня. 

    Цим самим актом було скасовано указ Президента України від 23 лютого 1999 року №202, яким встановлювався День захисника Вітчизни.

    Читайте також інтерв'ю «Главкома»:
    телебачення штраф Інтер День захисника України концерт Сергій Костинський
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