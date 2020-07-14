Разумков переніс розгляд «антимовного» закону



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Мітинг на захист української мови відбудеться 16 липня

Скандальний законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського, який передбачає зміни в закони про мову і про освіту, буде розглядатися у Верховній Раді 17 липня, а не 16-го, як планувалося раніше. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора увечері Разумков заявив, що антимовний закон Бужанського парламент розглядатиме не в четвер, 16 липня, а наступного дня. Бо на цей день заплановане урочисте засідання з нагоди 30-ліття декларації про суверенітет, і певно йому буде незручно дивитися в очі запрошеним батькам-засновникам незалежності», - написав нардеп.

Проте, В’ятрович закликав усіх небайдужих зібратися біля парламенту і 16-го, і 17 липня.

«Вважаю, ймовірна зміна планів спікера не має міняти наших. Ми збираємося 16 липня о 9:00 біля парламенту - тому, що мова одна з основ нашого суверенітету. Ми збираємося 16 липня - тому що це річниця вступу в дію закону про функціонування української як державної. Ми збираємося 16 липня, щоб депутати зрозуміли чому не варто рухати закон ані 17 липня, ані в будь-який інший день. А потім зберемося і 17 липня, і в будь-який інший день, бо кожен з них надається для захисту мови», - зазначив він.

Нагадаємо, представники провладної фракції зареєстрували у Верховній Раді два скандальні законопроєкти. Перший – №2362 авторства одіозного Максима Бужанського: документ передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

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