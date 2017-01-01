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    Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна»

    Телеканал порушив правила ведення мовлення в День пам'яті жертв голодоморів
    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» (ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ») за порушення мовлення в День пам’яті жертв голодоморів. Таке рішення Нацрада ухвалила на засіданні у четвер, 7 грудня. Під час моніторингу
    • Сьогодні, 15:09
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    Телеканал порушив правила ведення мовлення в День пам'яті жертв голодоморів

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» (ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ») за порушення мовлення в День пам’яті жертв голодоморів.

    Таке рішення Нацрада ухвалила на засіданні у четвер, 7 грудня.

    Під час моніторингу телеканалу за 25 листопада регулятор зафіксував, що інформацію про день пам’яті було поширено в ефірі телеканалу після 7:58, хоча відповідний контент мав поширюватися з початку доби. Це є ознакою порушення вимог чинного законодавства та, зокрема, пункту 4 Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, згідно з якими телерадіоорганізації мають поширювати мінімум раз на дві години в ефірному часі інформацію про день пам’яті.

    Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» (ПрАТ «Телеканал «Інтер») через трансляцію реклами пива.

    Крім того, повідомлялося, що в Нацраді  хочуть збільшити свої повноваження, щоб не залишати «безкарними» сепаратистські заяви в українських ЗМІ. 

    Джерело: Укрінформ

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