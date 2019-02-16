Стали відомі всі фіналісти нацвідбору на Євробачення-2019



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Нацвідбір на Євробачення-2019. Другий півфінал Фото: Анастасія Мантач

Фінал нацвідбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого

Сьогодні, 16 лютого, відбувся другий півфінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу.

На сцені виступили вісім виконавців: цього разу змагалися Kazka, Kira Mazur, Ivan Navi, Anna Maria, Laud, Khayat, Braii та Freedom jazz.

За результатами голосування глядачів і членів журі у другому півфіналі нацвідбору, найбільшу сумарну кількість балів отримали гурти Freedom jazz (16 балів), Anna Maria (12 балів), Kazka (12 балів).

Таким чином, гурти Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko та співачка Maruv стали фіналістами національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019, який відбудеться 23 лютого.

Окрім виступів українських конкурсантів, у прямому ефірі нацвідбору також виступив чеський альт-поп-гурт Lake Malawi, який переміг у нацвідборі своєї країни.

У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

Як повідомлялося, 9 лютого відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і Yuko.

На Євробаченні-2019 Україна виступить у першому півфіналі.