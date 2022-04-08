Над Кривим Рогом збито ворожу ракету, постраждала одна людина

Уламками від ракети одній людині пошкодило ногу

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ЗСУ успішно б'ють російську армію на далеких підступах до міста. Також над одним з районів міста була збита ракета, уламками одній людині пошкодило ногу. Про це повідомляє в Telegram Олександр Вілкул.

Вілкул також повідомив, що російські військові березі Каховського водосховища в Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який евакуював людей з окупованої частини Херсонської області.

«Розстріляли на воді «Градами». На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 осіб. Троє діток і 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків і жінка загинули відразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє пропали безвісти. Це був сьомий рейс цього човна», – зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.