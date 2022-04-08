На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю

Після звільнення частини Херсонщини викрилися нові випадки звірства росіян

На Херсонщині російські загарбники зґвалтували вагітну 16-річну дівчину та 78-річну бабусю. Про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Телеграмі.

Коли окупанти коїли це жахливий злочин, неповнолітня дівчина була вагітною.

За словами посадовця, чим більше територій наші військові звільняють, тим більше страшних історій викривається.

«Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємося, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде вибачення», – сказав Вілкул.

Він наголосив, що ми на своїй землі та не зможемо просити ворогу жодну смерть та жодну сльозинку. А такі злочини – Гаазький трибунал.

Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.