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    Події в Україні

    На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю

    Зґвалтували 16-річну дівчину та 78-річну бабусю: окупанти влаштували звірства на Херсонщині - На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю
    Зґвалтували 16-річну дівчину та 78-річну бабусю: окупанти влаштували звірства на Херсонщині

    Після звільнення частини Херсонщини викрилися нові випадки звірства росіян

    На Херсонщині російські загарбники зґвалтували вагітну 16-річну дівчину та 78-річну бабусю. Про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Телеграмі.

    Коли окупанти коїли це жахливий злочин, неповнолітня дівчина була вагітною.

    За словами посадовця, чим більше територій наші військові звільняють, тим більше страшних історій викривається.

    «Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємося, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде вибачення», – сказав Вілкул.

    Він наголосив, що ми на своїй землі та не зможемо просити ворогу жодну смерть та жодну сльозинку. А такі злочини – Гаазький трибунал.

    Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю