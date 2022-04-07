Військові вибили російських окупантів з трьох областей, – Шмигаль

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всіх Україні

Українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

«Великий народе України. Ми з впевненістю можемо сказати, що черговий етап нашої визвольної війни завершився перемогою України. Плани ворога зламано. Російські терористичні війська вибито із Київської, Чернігівської та Сумської областей», – повідомив Шмигаль.

Втім, війна ще триває. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всіх Україні. Корім цього військові РФ не полишають спроби захопити Схід та Південь.

«Війна далека від свого завершення. Ворог не полишає спроб захопити наші землі на Сході й на Півдні. Продовжує завдавати ракетних ударів по всій країні. Тому зараз наше завдання – це з подвійними силами стати всі разом до роботи, аби продовжувати давати відсіч агресору», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, станом на 5 квітня втрати особового складу ворога склали приблизно 18 500 осіб. Як повідомлялося, ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта. Також на Харківщині військові відправили ворожий танк у підводне плавання.