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    Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації

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    Повітряний простір Тбілісі буде закрито через військові навчання - Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
    Повітряний простір Тбілісі буде закрито через військові навчання

    Повітряний простір Тбілісі буде закрито 15-20 лютого

    У зоні спостереження над грузинською столицею Тбілісі тимчасово закриють повітряний простір для польотів цивільних літаків.

    Про це повідомляє видання Грузія Online.

    За даними агентства цивільної авіації Грузії, обмеження будуть тривати з п'ятниці, 15 лютого до середи, 20 лютого, в першу половину дня.

    Це пов'язано з військовими навчаннями, запланованими міністерством оборони країни. Зокрема, повітряний простір в тбіліській зоні буде закрито 15, 17 і 18 лютого з 10:00 до 11:30 години та з 15:30 до 17:00 годин за місцевим часом.

    16 і 19 лютого обмеження триватимуть з 10:00 до 11:30 години та з 13:00 до 14:30 годин, 20 лютого - з 10:00 до 11:30 години та з 14:30 до 16:00 години.

    Нагадаємо, приблизно 500 російських військовослужбовців залучені до навчань на полігоні Ангарський у Криму.

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