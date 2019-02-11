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    В Криму окупанти проводять військові навчання

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    Підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту Росії були підняті на навчальну тривогу - В Криму окупанти проводять військові навчання
    Підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту Росії були підняті на навчальну тривогу

    В міноборони РФ заявили, що до навчань залучено приблизно 100 одиниць військової та спеціальної техніки, а також літаки та вертольоти

    Приблизно 500 російських військовослужбовців залучені до навчань на полігоні Ангарський у Криму.

    Про це повідомляє прес-служба міноборони Росії.

    За інформацією відомства, підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту Росії були підняті на навчальну тривогу.

    Повідомляється, що підрозділи берегової оборони Чорноморського флоту повинні відпрацювати завдання із захоплення і оборони морського узбережжя з виконанням практичних артилерійських стрільб.

    В міноборони РФ заявили, що до навчань залучено приблизно 100 одиниць військової та спеціальної техніки, а також літаки та вертольоти.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія незаконно утримує понад 70 українців, в їх число не входять 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Росією біля Керченської протоки.

    Джерело: Крим.Реалії

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