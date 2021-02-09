Окупанти будують укріплення у бік Кримського
До передових позицій ЗСУ залишилось 600 метрів
Бойовики російський-терористичних військ будують інженерні укріплення в напрямку Кримського, що в Луганській області.
Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.
Село Кримське лежить на південному березі річки Сіверський Донець біля лінії розмежування. Населений пункт, як і більшість з тих, що розташовані неподалік, як Новотошківське чи Жолобок, раніше постійно потрапляли у звіти про бойові дії. Трохи на схід від Кримського лінія розмежування переходить у річку і проходить далі по ній.
Найближчі до Кримського позиції збройних формувань розташовані біля села Сокільники. До передових позицій ЗСУ тут не більше 600 метрів. Ймовірно, саме тут і зафіксована побудова укріплень.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.