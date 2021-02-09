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    Окупанти будують укріплення у бік Кримського

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    Найближчі до Кримського позиції збройних формувань розташовані біля села Сокільники - Окупанти будують укріплення у бік Кримського
    Найближчі до Кримського позиції збройних формувань розташовані біля села Сокільники
    Фото з відкритих джерел

    До передових позицій ЗСУ залишилось 600 метрів

    Бойовики російський-терористичних військ будують інженерні укріплення в напрямку Кримського, що в Луганській області.

    Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.

    Село Кримське лежить на південному березі річки Сіверський Донець біля лінії розмежування. Населений пункт, як і більшість з тих, що розташовані неподалік, як Новотошківське чи Жолобок, раніше постійно потрапляли у звіти про бойові дії. Трохи на схід від Кримського лінія розмежування переходить у річку і проходить далі по ній.

    Кримське під контролем ЗСУ, а Сокільники під контролем окупантів
    Кримське під контролем ЗСУ, а Сокільники під контролем окупантів

    Найближчі до Кримського позиції збройних формувань розташовані біля села Сокільники. До передових позицій ЗСУ тут не більше 600 метрів. Ймовірно, саме тут і зафіксована побудова укріплень.

    Синя лінія - передні рубежі позицій ЗСУ, помаранчевим виділені укріплення незаконних збройних формувань
    Синя лінія - передні рубежі позицій ЗСУ, помаранчевим виділені укріплення незаконних збройних формувань

    Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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