В Маріуполі померла військова з Вінниччини

Про обставини смерті військової поки не повідомляють

Вдома на Ярославу чекали батьки та 8-річний син

В Маріуполі, біля лінії фронту померла контрактниця з Вінниччини Ярослава Коляденко.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Оратівську селищну раду.

Жінка 1992 року народження, родом із села Оратівка, проходила військову службу за контрактом в 56 окремій механізованій бригаді в місті Маріуполь. Про обставини смерті військової поки не повідомляють.

Вдома на Ярославу чекали батьки та 8-річний син.

У соціальних мережах мешканці громади висловлюють щирі слова співчуття рідним і близьким:

«Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам'ять», — пише Наталія Іванченко.

«Співчуття родині. Нехай земля буде пухом», — додає Неля Пасєка.

«Співчуття усій родині. Славі царство небесне і земля пухом», — коментує Петро Виходзь.

Нагадаємо, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули.