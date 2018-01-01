Надзвичайна ситуація: Черкаси можуть ще на добу лишитися без води

Вода в домівках черкасців відсутня відучора

Якщо протягом найближчого часу в Черкасах не буде відновлене електропостачання, то насосна станція буде зупинена, внаслідок чого відновити водопостачання в місті можна буде мінімум через добу. Таку інформацію озвучили під час чергового засідання оперативного штабу, що пройшов в Черкаській міській раді, пише Вичерпно. «Якщо, фактично,



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Жителям Черкас підвозять воду

Вода в домівках черкасців відсутня відучора

Якщо протягом найближчого часу в Черкасах не буде відновлене електропостачання, то насосна станція буде зупинена, внаслідок чого відновити водопостачання в місті можна буде мінімум через добу.

Таку інформацію озвучили під час чергового засідання оперативного штабу, що пройшов в Черкаській міській раді, пише Вичерпно.

«Якщо, фактично, протягом 2,5 годин не включимо насосну станцію, то насоси ми зупиняємо, відповідно води ще не буде добу», — сказав міський голова Анатолій Бондаренко.

«Ми з 6-ї ранку практично працюємо на одних резервуарах, туди ж жодної краплі води не поступало», — додав Сергій Овчаренко, начальник КП «Черкасиводоканал».

Коли ж напругу дадуть, в обленерго не можуть сказати. Адже наразі ще досі ліквідовують повторні пориви електромережі внаслідок налипання снігу на лініях електропередач.

Нагадаємо, у Черкаській міській раді кваліфікували ситуацію як надзвичайну. Вода в домівках черкасців відсутня відучора, коли Дніпровська водочосина станція зупинила роботу внаслідок аварії.